Levensbomenbos Uden hoeft niet zo netjes te worden: ‘Hopelijk komt het bloemenveld weer terug’

UDEN - Dagelijks laat het nieuwe Levensbomenbos wandelaars vooral genieten van de rust in deze kleine parkachtige driehoek. Bij de vernielingen die vorige maand werden aangericht, wil men niet te lang stilstaan. Er zijn leukere dingen in het leven.

Dat beaamt ook het echtpaar Van de Rakt, een vitaal stel op leeftijd dat dit weekend weer eens de wandelschoenen heeft aangetrokken. ,,Wij maken regelmatig een wandeling in deze omgeving," vertellen de vriendelijke Udenaren. ,,In de regio zijn mooie wandelgebieden en zo zijn we meteen even uit die coronasfeer die je thuis toch hebt." Ze vervolgen hun pad richting de uitgang en passeren andere wandelaars, gehuld in winterjassen en voorzien van wollen mutsen en handschoenen. Het is dan ook frisjes.

De ingang van het Levensbomenbos, dat vorige maand werd geopend, bevindt zich niet ver achter ziekenhuis Bernhoven. Een kwestie van even de Voortweg volgen, dan linksaf de Udensedreef op, waarna je oog al snel op een omgevallen boom valt en een pad je uitnodigt het terrein op te lopen. Dat terrein is kortgeleden ingericht met enkele zitjes en biedt ruimte aan tientallen gedenkbomen die burgers, na een aanvraag bij de gemeente, hier kunnen laten planten.

Niet vergeten

Ed de Groot en Monique Wilkens staan stil bij zo'n jonge boom; aan de voet ervan ligt een bordje met de naam 'Siem' en een datum. ,,Siem wordt niet vergeten," zegt Monique zachtjes. Ed vindt het bos een mooi initiatief. ,,En dat aan de rand van de Maashorst. Het kan hier zo stil zijn en je vindt er de mooiste paden. Ik kan me nog altijd verwonderen over het feit dat we gewoon in eigen land zijn." Helemaal gerust over het behoud van al het moois zijn ze niet: ,,Voordat het Levensbomenbos er was, groeide en bloeide hier van alles; één groot bloemenveld. Hopelijk wordt het terrein niet te netjes, dan komt het allemaal wel terug.”

Een aantal wandelaars groepeert zich rond het gehavende bankje dat het vorige maand dankzij vandalen moest ontgelden. Een robuuste bank die je niet zomaar beschadigt, aldus de mannen in de groep. Van de papierrommel en de resten vuurwerk is niet veel meer te vinden. ,,Als iedereen zijn rotzooi nou gewoon weer mee naar huis neemt." Na enig schokschouderen kiest de groep koers richting het bosgebied, even verderop. Onderweg passeren ze met name vijftigplussers, sommigen met hun hond.

Ons plekje

Als ook de zon tevoorschijn komt, is er nog altijd geen sprake van echte drukte. Monique: ,,Sinds corona is het hier wel wat drukker. Maar wij hopen dat het niet verder toeneemt, het voelt namelijk al sinds jaar en dag als 'ons plekje'."