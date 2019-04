Leygraaf denkt aan overstap naar hotel voor 90 arbeidsmigranten

Lokaal Meierij­stad en ‘Team 6' moeten afwachten

6:02 VEGHEL/SCHIJNDEL - Lokaal Meierijstad is de naam van een van de afgesplitste fracties van Team Meierijstad. Deze partij moet net als het andere smaldeel, nu nog ‘Team 6' genoemd, afwachten of het een plek krijgt in de nieuwe coalitie.