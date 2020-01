Lichtspots, podiumdelen, losse tribunes, geluid theaterdoek... Theater De Blauwe Kei mag voor een ton aan flexibele theatervoorzieningen kopen

VEGHEL - De Blauwe Kei mag voor 100.000 euro een flexibele theatervoorziening aanschaffen. Dat maakt het ‘divers en lucratief’ programmeren buiten de theaterzalen goedkoper. Het geld was nog over van de 2,8 miljoen euro, dat er voor het theater was voor de verhuizing naar cultuurcluster De Noordkade.