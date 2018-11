Lid van het Boerdonks kerkkoor worden, dat kon een halve eeuw geleden niet zomaar

Beelden van nep-bezorgers die man mishandel­den met honkbal­knup­pel in Uden

7 november UDEN - Er zijn beelden van de zware mishandeling in een woning aan de Kruisherenstraat in Uden. Daar werd op zaterdag 20 oktober een man meermaals geslagen met een honkbalknuppel. De politie is nog altijd op zoek naar de twee daders, die zich verkleed hadden als bezorgers van koeriersbedrijf DHL.