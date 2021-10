Lidl in Veghel weer open na uitbreiding

De vernieuwde Lidl aan de Kempen opent in de nieuwste winkelstijl van de Duitse keten, met daarbij meer luxe. Zo is er een bakkerij, waar mensen zelf hun brood met de broodsnijmachine kunnen (laten) snijden en er is een eiland met tapas- en borrelhapjes.

Lidl heeft het pand waar voorheen Action zat erbij getrokken. De twee zijn al jaren buren van elkaar en voerden sinds 2018 gesprekken over verplaatsing en uitbreiding. Beide winkels wilden uitbreiden en samen kwamen ze tot een oplossing. De Action verhuisde dit voorjaar naar de voorkant van het gebouwenblok aan de Kempen/Bolkenplein, naar waar eerst onder meer modezaak Miller & Monroe zat. De winkel ging daar in maart open en is van 670 naar 1000 vierkante meter gegaan. De Lidl kon hierdoor de gehele achterkant van het blok betrekken en is van gelijke grootte. De magazijnen van beide winkels konden op dezelfde plek blijven liggen. Door de verschuivingen is ook het parkeren beter verdeeld over de Kempen en het Bolkenplein.