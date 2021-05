Lidl Uden, hun eerste winkel in Nederland, gaat flink uitbreiden

Roemers verlaat De Eijnderic na mislukte fusie Heesch

18 mei HEESCH - Directeur Kris Roemers vertrekt bij De Eijnderic in Heesch. Na het mislukte fusietraject met dorpshuis De Pas acht hij zich niet langer de juiste persoon om het educatief en creatief centrum te leiden. Hij heeft per 1 juni een nieuwe cultuurbaan gevonden in Tilburg.