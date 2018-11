Liefde op eerste gezicht in Volkelse danstent

Herman en Fien, beiden 82 jaar oud, waren een jaar of 20 toen ze elkaar voor het eerst in de ogen keken in de danstent van Martien van Hees in Volkel. Het was liefde op het eerste gezicht.

Vijftig jaar lang heeft Herman een eigen autobedrijf gerund en Fien was daarin zijn linker- en rechterhand. De zaak is inmiddels overgenomen door een van hun twee kinderen, maar Herman verleent er nog steeds hand-en-spandiensten. Op dagen dat hij niet in het bedrijf aanwezig is, geniet hij samen met Fien graag van een wandeling of fietstocht. Ook vinden ze het heerlijk om op hun twee kleinkinderen te passen of een krantje te lezen.

Mensen kennen Herman niet alleen vanwege zijn autobedrijf. Hij heeft Volkel ook jarenlang vermaakt als tonprater. Woensdag kreeg het diamanten bruidspaar een bezoekje van de burgemeester.