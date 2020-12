Liefde op het eerste gezicht voor dit diamanten paar uit Veghel

Het jawoord voor de wet werd op 28 december 1960 gegeven. Voor de kerk trouwden ze op 7 februari 1961. De reden van die tweede datum is eerder praktisch dan romantisch. Het was belastingtechnisch voordelig. Maar aan dit moment ging nog heel wat vooraf. Zoals de eerste ontmoeting bijvoorbeeld. Die vond plaats op de Ujes kermis. De twee keken elkaar aan, vielen direct als een blok voor elkaar en hebben nooit meer losgelaten. Of liefde op het eerste gezicht bestaat? Daar is volgens Wim en Jo geen twijfel over mogelijk.

Na het trouwen is het echtpaar in een zelfgebouwd huis aan de Bolstweg in Mariaheide gaan wonen. Hier zijn hun eerste twee kinderen geboren, een tweeling - bestaande uit een jongen en een meisje. Een paar jaar later kon Wim, op 7 juli 1934 geboren in Nistelrode en gezegend met negen broers en zussen - aan de slag op een fruitbedrijf, waarna de verhuizing naar Dennenburg snel in gang werd gezet. Hier zijn hun twee andere zonen geboren. Een paar jaar hebben ze in het kleine dorpje doorgebracht. Inmiddels hebben ze verschillende huizen gezien, waaronder de ouderlijke woning van Jo, en zitten ze sinds juni 2020 met veel woonplezier in de Hertoghof in Veghel.

De laatste jaren voor zijn pensioen was Wim werkzaam als varkensboer. Daarna hebben hij en Jo - op 8 maart 1937 in een gezin met zeven kinderen geboren in Mariaheide - zich actief ingezet voor de kerk in Mariaheide. Beiden als koster en Wim daarnaast ook voor alle hand- en spandiensten. Hij deed zoveel dat hij er een Heise onderscheiding voor kreeg. Bij mooi weer maakt het echtpaar graag een fiets- of wandeltochtje. Andere hobby's waar ze hun tijd mee vullen zijn puzzelen, kaarten, lezen en televisiekijken. Hun jubileum hadden ze met alle liefde groots willen vieren, maar dat feestje zit er vanwege het coronavirus helaas niet in.