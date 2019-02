Liefdesbrieven uit Nederlands-Indië in boek gegoten

Politiek Café in De Pul over Statenver­kie­zin­gen

25 februari UDEN - Poppodium De Pul in Uden is woensdag 6 maart het decor voor een zogeheten Politiek Café rond de aankomende verkiezingen voor Provinciale Staten. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur, de toegang is gratis.