Liefhebbers laten zich verrassen door speciale bieren bij bierfestival in Veghel

Blij verrast is Dick Konincks, bedrijfsleider van Cultuur Haven Veghel, met de grote opkomst in de Koekbouw. Zo'n 1.200 bierliefhebbers maken een middag kennis met een grote variatie aan buitengewone, verrassende bieren uit binnen- en buitenland. ,,We hadden vooraf gerekend op zo'n zevenhonderd bezoekers. Gisterenavond stond de online voorverkoop echter al op ruim negenhonderd verkochte tickets."

Tevreden kijkt hij de volle hal in waar de zestig meter lange toog in het oog springt. Daarboven hangen grote doeken met daarop de namen van de 38 brouwers die hun medewerking verlenen. In totaal presenteren ze samen een aanbod van ongeveer 140 ambachtelijke bieren op de fles. ,,Het bijzondere is dat wij de bieren verkopen en de brouwers ditmaal aan de andere kant van de bar staan, zodat zij rustig het verhaal kunnen vertellen", legt Konincks uit.

Volledig scherm Proost! Remko van Leipsig staat op het punt om van zijn Belgisch biertje Cuvée Clarisse te gaan genieten. © Philip van den Brand

Zware jongen

,,Ik denk dat ik maar eens voor de Cuvée Clarisse ga. Een zware jongen van tien procent. Op de speciale bier app Untappd wordt er echter een redelijk hoog cijfer voor gegeven." Remko van Leipsig (42) is goed geïnformeerd en blijkt een regelmatige bezoeker van bierfestivals te zijn. Op een biersite kwam de Rotterdammer de aankondiging voor het Bierkade bierfestival in Veghel tegen en besloot naar zijn geboortestreek af te reizen. Hij heeft er geen spijt van. ,,Ik ga al proevend het land door. De namen van de hier aanwezige brouwerijen spraken me aan en ik moet zeggen dit is een prachtige locatie. Ik ga me vandaag prima vermaken."

Bierbites

De brouwerijen met aansprekende namen als Engelbertus, Mongozo Bier, Eeuwig Zone en Brouwerij Strijder weten vooral het mannelijke publiek te bekoren. Toch lopen er ook veel vrouwen in de Koekbouw rond. Staand en zittend wordt er geproefd en vooral ook veel gekletst. Er is live muziek en voor wie honger krijgt zijn er ook speciale bierbites te verkrijgen. Want het bierfestival draait ook om de gezelligheid. Als het aan Konincks ligt komt er volgend jaar zeker een vervolg. ,,Voor ons is het een ideale manier om de Koekbouw ook in de wintermaanden met een leuk evenement te vullen."