Liever een biertje dan een hostie; toekomst kerk Heeswijk boeit niet iedereen

Daar wacht een flinke klus: de Willibrorduskerk is per 1 januari onttrokken aan de eredienst . Er ligt inmiddels een plan op tafel om de kerk om te bouwen tot een gezondheidscentrum voor huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen en andere zorgverleners . Ook zou er nog plek zijn voor appartementen. Cees Markus, beheerder van het naastgelegen Willibrordcentrum, wil er niet veel over vertellen. ,,Ik moet het allemaal een beetje op me in laten werken."

Willibrorduscentrum heeft over bezoek niet te klagen

De ontmoetingsplek voor sociaal-culturele activiteiten heeft, in tegenstelling tot de kerk, over belangstelling niet te klagen. Desgevraagd bevestigt hij dat de stichting 'in gesprek is' met het parochiebestuur Heilig Augustinus. Als voormalig lid van datzelfde parochiebestuur wil Markus wel kwijt dat de kerk hem na aan het hart ligt. ,,Laten we de ontwikkelingen maar rustig afwachten. De richting die door het kerkbestuur is aangegeven spreekt me wel aan."