‘Liever in het Ecodorp dan in een villa’

Riccardo Leto kan het weten, want hij is een dokter. Spoedarts wel te verstaan, in een Belgisch ziekenhuis op een uurtje rijden, en samen met zijn vrouw en hun drie kinderen wonen ze sinds november vorig jaar in het Boekelse Ecodorp. Hij had inderdaad ook een stuk land kunnen kopen en er een villa op laten bouwen, maar hij en zijn vrouw Monika kozen voor 80 vierkante meter in het Ecodorp. ,,Ik wilde altijd al zélf een huis bouwen, met natuurlijke materialen, zonder de omgeving te belasten. Daar zijn heel veel instructievideo’s voor te vinden, maar niet uit de directe omgeving, dus dan moet je eerst kijken of de materialen die in dat Engelse YouTube-filmpje gebruikt worden wel bestand zijn tegen de weersomstandigheden hier. Dat ging dus niet lukken, dus toen zijn we gaan zoeken naar iets bestaands en kwamen we hier terecht.”