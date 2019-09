Lift helpt vissen in Vorstenbosch en geeft zicht op waterkwaliteit

De vislift in Vorstenbosch is de derde in Nederland en de eerste in Oost-Brabant. Er staan er al bij Almkerk en bij het Zeeuwse Biervliet. Van Boxel: ,,We hebben er nu zeventien in bestelling. Dat brengt het totaal op twintig. We maken nu de overstap van de fase van ontwikkelaar naar een echt bedrijf.’’

Dat productiebedrijf zit in Rijen en praat met waterschappen in heel Nederland. Van Boxel: ,,Alle waterschappen samen moeten vóór het jaar 2027 nog 1.200 passages van stuwen realiseren. Daarbij is de vislift nu een extra optie. En een geldbesparende. Want een waterschap koopt bij ons eigenlijk geen vislift, maar vismigratie.’’