Lintje voor brandweerman Wout de Groot uit Zeeland

Sport in de regio Histori­sche promotie blijft jubilerend Geel Zwart bij: ‘We flikten het, iedereen dook op elkaar’

12:20 VEGHEL - Eugene van der Horst weet het nog als de dag van gisteren. Het was in het voorjaar van 1980 toen hij als negentienjarig talent in de kampioenswedstrijd zijn debuut maakte in Heren 1 van Geel Zwart. De hockeyers uit Veghel promoveerden die middag voor het eerst in de geschiedenis naar de hoofdklasse, het hoogste niveau.