Lintje voor Harrie van den Biggelaar uit Keldonk

Woonmeij wacht met huurkor­ting in Meierij­stad

15:39 SCHIJNDEL - Woningcorporatie Woonmeij wacht met huurbevriezing of huurkorting voor huurders in de gemeenten Meierijstad en Sint-Michielsgestel op nieuwe wetgeving. Dit zegt bestuurder Mark Wonders als reactie op een klacht van de Socialistische Partij in Meierijstad.