Lintje voor Jack Brus vanwege zijn verdiensten voor Avanti'31 én het carnaval in Eerde

Hij spelde Brus een lintje op en sprak zijn waardering uit voor alle vrijwilligerstaken die de Eerdenaar uitvoert. Zijn voetbalvrijwilligersloopbaan begon in 1983 toen hij leider werd bij de pupillen. Drie jaar later al werd hij wedstrijdsecretaris van de Avanti-jeugdafdeling. En in de jaren’90 was hij leider van een seniorenteam. Naast dit alles was hij ook lange tijd de grote motor achter de supportersvereniging van Avanti. Daar hield hij mee op toen hij een jaar voorzitter was van de voetbalclub. De voorzittershamer nam hij in 2010 over van Will de Laat.