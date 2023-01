Lintje voor Rien van der Linden uit Veghel voor verdiensten in beveiligingsbranche

Oekraïners in Veghel vieren orthodox nieuwjaar met maar één wens: ‘Heel snel vrede’

MEIERIJSTAD/VEGHEL – Oekraïense vluchtelingen in Meierijstad vierden zaterdag samen het orthodox nieuwjaar. Ondanks alle ellende thuis was het feest in de opvang in Rooi en Veghel. ,,Iedereen heeft maar één grote wens: snel vrede en dan weer terug naar onze familie.”

14 januari