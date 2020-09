Lintje voor Wouter van Boggelen, voorzitter dorpsraad Keldonk

In Keldonk wordt Wouter van Boggelen op handen gedragen. Sinds 2001 is hij vrijwilliger bij Voetbalvereniging RKVV Keldonk. Hij is er scheidsrechter en was lid van de jubileumcommissie. Sinds 2005 is Wouter van Boggelen bestuurslid van de dorpsraad, sinds 2005 als secretaris en sinds 2009 is hij voorzitter én secretaris. Zijn grote betrokkenheid bij en inzet voor de Dorpsraad is van groot belang voor de leefbaarheid in Keldonk. Naast zijn rol binnen het bestuur is hij ook betrokken bij diverse andere activiteiten van de Dorpsraad, bijvoorbeeld rondom de AED-voorzieningen in Keldonk en de Stichting AttrActief Keldonk.