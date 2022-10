Lips Groen Nistelrode wint gouden award op Floriade

De Floriade in Almere werd afgelopen weekend afgesloten met een slotceremonie voor alle deelnemers. Een professionele jury kende prijzen toe aan een aantal deelnemers die het meest hebben bijgedragen aan het succes van de Expo en op de beste wijze hebben aangetoond hoe de tuinbouw ingezet kan worden om bij te dragen aan Growing Green Cities, het thema van de Expo. In totaal werden er 22 awards uitgereikt.

Lips won de Gold Award Landscape met de zintuigentuin die was aangelegd op de Floriade. ,,Als je door deze tuin loopt, voel je de energie ervan. Het heeft de expo sterke kleuren en emotie gebracht en is tegelijkertijd een tuin die het hart bereikt. Deze tuin is gebaseerd op onderzoek en ervaring, mensen voelen zich prettiger op een plek als deze en dat voelde de jury zeker ook”, luidde het rapport van de jury.

Volgens Wim Lips is de award iets om trots op te zijn. ,,Het is toch de kroon op je werk. We hebben een zintuigen tuin ontworpen en uitgevoerd en dat mensen dan ervaren dat het een bijzondere tuin is, een oase van rust, dat is toch heel bijzonder voor ons.”