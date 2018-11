‘Live’ in De Kuip, vanaf de bank in Veghel

Gijs Goosen is deze avond 'proefkonijn’ voor het ict-systeem KlasseContact, een programma waar hij de afgelopen maanden zijn MBO-opleiding tot maritiem officier mee kon volgen, terwijl hij vanwege ernstige hartproblemen thuis moest blijven. In februari kreeg hij een acute pericarditis, een ontsteking van het hartvlies en longvlies. Drie weken lang sloeg zijn hart non-stop 140 slagen per minuut en had hij ondraaglijke pijn. Een spoedoperatie en een flinke tijd van revalidatie volgden. Inmiddels is zijn conditie wat hersteld, maar avondje uit of met vrienden naar een voetbalwedstrijd, dat zit er nog niet in. Daarom besloot KPN als maker van het computersysteem waar hij de afgelopen maanden mee werkte hem een hart onder de riem te steken. Gijs mocht 23 klasgenoten uitnodigen voor de UEFA wedstrijd Nederland-Frankrijk in De Kuip en kon de wedstrijd zelf meemaken via de computer. In het stadion werd een camera opgesteld, zodat ook Gijs de wedstrijd mee kon volgen. Dirk Kuijt kwam hem voor de wedstrijd nog even persoonlijk groeten. Het programma is een soort Skype, maar met meer mogelijkheden. ,,Ik kan zelf met mijn muis de camera aan de andere kant bewegen, zodat ik kan zien wat ik wil. Het is interaktiever", vertelt Gijs Goosen.