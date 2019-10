LIVE | Justitie komt vanochtend met strafeis voor doodschieten Daan Hoefs uit Erp

Raad Meierij­stad lovend over plannen Omnipark Erp, maar zorgen over financiële haalbaar­heid

3 oktober SINT-OEDENRODE/ERP - Politiek Meierijstad was donderdagavond tijdens de Commissie Mens en Maatschappij zéér lovend over het ambitieuze plan Omnipark De Brug in Erp. Wel waren er zorgen over de financiële haalbaarheid. Volgende week donderdag de beslist de raad of de plannen verder uitgewerkt mogen worden. Over ongeveer anderhalf jaar volgt dan de definitieve beslissing.