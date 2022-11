Loeiend escorte op laatste dag Toon van Vught, wijkagent met een ‘blauw-gouden’ hart

Boerdonk laat het Zandhazen­rijk beven en geeft gas met prins Tim d'n Urste

BOERDONK - In een bomvolle Den Hazenpot in Boerdonk is zaterdagavond, na twee jaar wachten, de twaalfde prins van De Zandhazen onthuld. Dit jaar gaan ze in Boerdonk ‘Gas geven en het Zandhazenrijk laten beven’ met prins Tim d’n Urste.

20 november