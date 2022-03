Loes van Kreij woont nu 8 jaar in Nistelrode: ‘Ik voelde me meteen welkom’

Hoofdklasse B UDI'19 wisselt heel goed voetbal af met slordighe­den, maar wint wel van AWC

Het was niet altijd even denderend vond UDI'19-trainer Lodewijk de Kruijf. In de eerste helft zag hij zijn ploeg goed voetballen en op een 2-0 voorsprong komen. In de tweede helft kwam AWC terug en voerde de bezoekers de druk op. Met de ruimtes die daardoor ontstonden wist zijn ploeg niks meer te doen.

