Lof voor Stichting Zorg en Welzijn Odiliapeel

De eervolle prijs werd uitgereikt tijdens de Peels Barbecue. Zorg en Welzijn is zo’n 6 jaar actief in het dorp en is niet meer weg te denken uit Odiliapeel. Een grote groep vrijwilligers zorgt ervoor dat inwoners uit het dorp elkaar meerdere keren per week kunnen ontmoeten. Iedere week gaan ze rolstoelwandelen, soep eten, en er is een ‘beleeftuin’ waarbij ook een samenwerkingstraject met de plaatselijke basisschool is aangegaan. Naast het organiseren van de activiteiten is er voor Zorg en Welzijn ook een belangrijke ondersteunende rol weggelegd voor inwoners die daar behoefte aan hebben. Secretaris Jan Bos van de zorgstichting nam de Peelse Kei in ontvangst.