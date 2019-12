Lofzang op de Brabantse beken; wie vertelt een mooi verhaal over het Brabantse landschap

Veghelaar Rolf Vonk van Erfgoed Brabant bijt het spits af door een verhaal te vertellen over de onzichtbare kracht van water. Daarna kunnen aanwezigen vertellen over hun geliefde landschap en kunnen ze ideeën en initiatieven kwijt voor de landschapstriënnale, die in 2020 wordt gehouden en waar de gemeente Meierijstad gastregio voor is. De triënnale is een soort festival waarbij het landschap centraal staat. Elke drie jaar wordt het ergens in Nederland georganiseerd. In 2020 is het Brabantse landschap een jaar lang het decor.