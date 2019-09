Lokaal Meierijstad stelt vragen over inzet wijkagenten

Directe aanleiding voor de vragen is de groeiende lijst met inbraken in de gemeente, aldus de partij. In de afgelopen drie maanden werd 22 keer ingebroken in Meierijstad. Daarnaast vraagt Lokaal Meierijstad zich af of wijkagenten in Meierijstad wel aan hun kerntaken toekomen. Zeker nu de donkere maanden eraan komen en het personeelstekort bij de politie regelmatig in het nieuws is, zo stelt de partij. Vanwege personeelstekort worden wijkagenten in Brabant regelmatig gevraagd om de eigen wijk in te ruilen voor een dienst in de noodhulp, zo kwam eerder in het nieuws. ‘En juist wij zijn van mening dat de wijkagent van zeer grote waarde is voor het veiligheidsgevoel van onze inwoners', aldus de partij.