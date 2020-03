Loktieners aan de bar roepen gemengde reacties op; ‘Geen alcohol onder de 18 lastig te handhaven’

VEGHEL - ,,Je wordt toch nieuwsgierig. We sluiten niet uit dat we een keer een pilsje of wijntje gaan drinken." Fakhry (14), Bram (14) en Luuk (14) 'vieren' zaterdag in de sportkantine van voetbalvereniging Blauw Geel ‘38 in Veghel dat ze met 6-3 hebben gewonnen. Ze doen dat met een colaatje en een Fanta. ,,Slim dat Meierijstad die loktieners inzet", is de algemene mening. ,,Aan de ene kant is het goed", legt Fakhry uit. ,,Je ziet welke bar of sportkantine zich aan de regels houdt. Aan de andere kant lokken jongeren de mensen achter de bar in de val. Het is een dilemma.”

Meierijstad heeft vorig jaar vier van de vijf sportkantines via de methode met loktieners een waarschuwing voor het schenken van alcohol aan jongeren gegeven. Daarmee loopt de gemeente in de pas met de landelijke trend. Uit onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit 2018 blijkt dat tussen de 75 en 80 procent van de tennis-, hockey- en voetbalclubs aan de bar bier of wijn verkochten aan jongeren onder de achttien.

Mensen achter de bar moeten jongeren volgens de wet om hun ID vragen als ze twijfelen of degene die wijn of bier wil kopen achttien jaar is. De gemeenten Meierstad en Haaren zetten 'loktieners' in om dat te testen. De jongeren zijn 18, maar zien er jonger uit. Als er niet om een legitimatiebewijs wordt gevraagd, riskeert de sportclub of horecagelegenheid na een waarschuwing een boete van bijna 1400 euro.

,,Het is niet te voorkomen dat jongeren van achttien of ouder drank halen en het ergens achter in de kantine aan minderjarige vrienden uitdelen", zegt Manuela die zaterdag bij Blauw Geel bardienst heeft. ,, Je beoordeelt mensen op leeftijd. Bij twijfel vragen we altijd om een ID. Ook als het druk is. Je screent op uiterlijk. Er zijn meiden van 15 die 20 lijken. De voetballers van onze club ken je wel zo'n beetje. Mensen van buiten zal je vaker moeten controleren."

Volgens Manuela houd je de jeugd van 16, 17 jaar niet tegen. ,,Ze drinken thuis in. Mogen van hun ouders misschien een keertje proeven. Een alcoholgrens van zestien jaar is beter. Schaf die loktieners af en pas de wet aan!"

Twan uit Veghel zit aan de bar. Hij heeft meegeluisterd: ,,Het doel met die loktieners is bewust iets uitlokken", zegt hij. ,,Vreemd dat Meierijstad dat doet. Ik weet dat uitlokking met bijvoorbeeld een lokfiets problemen heeft opgeleverd bij de rechter. Je zou ook een onopvallende inspecteur kunnen sturen. Je moet het als jonge loktiener ook maar willen. Je lokt anderen in de val. Ik heb kinderen van die leeftijd. Ze zitten niet altijd aan de cola. Vroeger pakte je als je zestien was een pilsje met vrienden. Toen bleef het meer binnen de perken. Nu drinken ze zich als een gek in. Zijn dronken voordat ze ergens naar binnen gaan."

Vader Tim Locklear uit Veghel vindt het goed dat Meierijstad loktieners inzet. ,,Er wordt misbruik gemaakt van alcohol. Te veel jonge mensen drinken meer dan goed voor ze is. Mijn 15-jarige zoon Body krijgt thuis wel eens een pilsje. Met mate. Ik ben er zelf bij hè."