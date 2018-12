Loosbroek krijgt vijf huurhuizen, indien gewenst

In twee jaar tijd een brand, een ongeluk én een verzakt huis

10:24 Ad van Empel uit Erp is een veerkrachtig man. Het zat hem niet mee afgelopen jaren. Brand, een fietsongeluk, een verzakt huis. En tóch staat hij fier in Erp in zijn fietsenzaak Empella. ,,Ik kijk gráág vooruit.”