Louis de Bonth (1936-2021) overleden: geliefd pastoor die in Uden midden in de kerk stond

De Bonth overleed zondagmiddag op 84-jarige leeftijd in het Retraitehuis in Uden, in het bijzijn van onder meer Van de Laar. Daarvoor woonde hij in de Rooijsestraat, die hij door ziekte moest verlaten. Van de Laar: ,,Hij moest zijn eigen woning loslaten en had daarom als nieuwe spreuk: loslaten is mijn nieuwe houvast.”