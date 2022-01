Louk deelt elke dag een foto van verstrengelde handen met zoon (18) in coma: ‘Misschien kan er een wonder gebeuren’

Een paar dagen na het ongeluk begon hij ermee; foto’s maken van zijn hand die de hand van zijn zoon vasthoudt. Op de eerste foto’s is de hand nog gedeeltelijk verbonden, er is een slangetje zien. Een tijdje later is het slangetje, van een infuus, verdwenen, weer even later het verband ook. Wat blijft, is de slappe hand, een kinderhand lijkt het, in de grote knuist van zijn vader.