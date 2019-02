Louter lovende woorden voor uitbreidingsplannen B&B Heeswijk-Dinther

‘Prachtig plan, kei mooi’. Alle fracties in Bernheze zien de uitbreiding van de B&B ‘Life is Good’ wel zitten. Op dit moment is er al een B&B met een One Room Hotel en een boomhutsuite. Maar familie Verhoeven heeft het perceel en de woning van de buren aan de Gouverneursweg gekocht en is van plan om daar meer luxe suites te bouwen. Volgens de commissieleden is het een goede aanvulling op het toeristische aanbod in Bernheze. ,,Als je meer toeristen wil trekken, moet je iets aparts bieden. Dat is dit”, vond Marko Konings (Blanco).