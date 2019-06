Luchtig praten over serieuze kost bij eerste Kleur in Loosbroek

,,Het gaat vanavond om keuzes maken. Bent u links of rechts, support u Ajax of PSV? Dat zijn allemaal keuzes. Net als de keuze om hier vanavond te zijn, want u had ook lekker op het terras kunnen zitten'', zegt presentator Clemens Geenen aan het begin van de avond in Loosbroek, waarna de zo'n 150 aanwezigen in de zaal voor het eerst, en niet voor het laatst, hard moeten lachen. Het was het startschot voor een avond waar serieuze thema's werden behandeld, maar waar ook ruimte was voor humor.