Luchtmachtdagen 2019: goed fotograferen is slim anticiperen

,,Als je iets moois ziet gebeuren, had je het eigenlijk al moeten fotograferen.” Professioneel fotograaf Jeroen Appels van fotobureau Van Assendelft zegt het terloops maar schetst in één zin het grote probleem van de meeste amateurfotografen. Denk je een prachtplaat te hebben gemaakt, is het toch weer mislukt: net buiten beeld of ietsjes bewogen. Zeker tijdens de Luchtmachtdagen is die kans groot als er in de lucht - maar ook op de grond - werkelijk van alles gebeurt. Zie dat maar eens met je camera te vangen.