Luchtmachtdagen een feestje? Niet voor buurt van vliegbasis Volkel

Onweer bleef uit maar toch werd het maandag nog een heet avondje in het Basis Bezoekers Centrum (BBC) bij de vliegbasis Volkel. Een kleine vijftig mensen uit de directe omgeving waren daar bijeen om meer te horen over de Luchtmachtdagen die vrijdag 14 en zaterdag 15 juni worden gehouden. ,,We proberen als goede buur de omgeving zo veel mogelijk te ontzien maar we verwachten over beide dagen zo’n 250.000 bezoekers dus dat zal te merken zijn”, maakte het hoofd van de organisatie op voorhand duidelijk.

Onbereikbaar

Al snel bleek dat de informatievoorziening voor de omgeving niet bepaald vlekkeloos is verlopen. Zo hadden de directe buren van de vliegbasis pal naast de poort, kinderopvang De Basis en dierentuin Zie-ZOO, geen brief gehad over wegafsluitingen en andere zaken rondom het evenement. ,,Het kan toch niet zo zijn dat onze dierentuin straks twee dagen lang niet bereikbaar is”, zei Eeg Manders van Zie-ZOO toen hij had gehoord hoe de stroom auto’s beide dagen richting vliegbasis wordt geleid. ,,Ik vind het prima dat jullie een feestje vieren maar als wij niet bereikbaar zijn, kost me dat duizenden euro’s. Wie gaat die schade vergoeden?”

,,Niemand”, maakten de vertegenwoordigers van de Luchtmacht snel duidelijk. ,,Overlast is niet te vermijden.” Omwonenden kunnen bij het BBC wel doorlaatkaarten krijgen zodat ze altijd thuis kunnen komen maar eenvoudig zal dat niet zijn. Het algehele advies aan buren en bedrijven in Volkel en Odiliapeel is om rekening te houden met flink omrijden en slechte bereikbaarheid op beide dagen.

,,Dat doe ik ook”, zei buurman Adriaan van Oort getergd. ,,Maar waarom is de Rouwstraat nu al afgesloten voor verkeer dat van Volkel richting Odiliapeel wil?” Van Oort heeft een bedrijf in grond, transport en verreikers en baalt dat zijn personeel de komende twee weken al flink moet omrijden vanwege de wegafsluiting. Langzaam verkeer mag namelijk niet over de N264. ,,Dit is belachelijk”, sneerde Van Oort namens veel boeren rondom Volkel en Odiliapeel.

Spotters

Het eenrichtingsverkeer in de Rouwstraat is ingesteld om vooral de spotters tegemoet te komen, aldus de Luchtmacht. Hun vaste kijkplekken langs de N264 en op de kop van de startbaan zijn in de aanloop naar de Luchtmachtdagen namelijk afgesloten. Vorige keer - in 2013 - parkeerden ze daarom links en rechts in de berm van de Rouwstraat wat tot gevaarlijke situaties en zelfs enkele ongelukken leidde. In overleg met de politie is daarom besloten tot eenrichtingsverkeer in de Rouwstraat. Spotters die in de aanloop naar 14 en 15 juni al massaal richting Volkel trekken, worden met borden die kant uit geleid.