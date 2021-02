Luifel ingestort bij Sligro in Veghel, schade nog onbekend

De combinatie van harde wind en sneeuw zorgde zondag voor ophopingen van sneeuw op plekken in de luwte. Zo ook op de overkapping van het distributiecentrum van Sligro in Veghel. Daar lag een dik pak sneeuw van wel een meter dik. De luifel kon het gewicht van de sneeuw niet dragen en kwam naar beneden, boven op vier geparkeerde vrachtwagens. ,,Gelukkig was er geen activiteit, er was niemand aanwezig", zegt woordvoerder Wilco Jansen van Sligro. Zodoende raakte niemand gewond.

Maandagochtend is een aannemer begonnen met het herstellen van de schade. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. ,,We weten niet hoe hard de overkapping op de vrachtwagens is gevallen. Als dat geleidelijk is gegaan kan de schade wel meevallen.”