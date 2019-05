'Luistercafé pas geslaagd als ik na weekend nog steeds de muziek draai'

Vuilnis­belt Uden wordt mogelijk zonnepark

9:18 UDEN Het college van Uden wil in principe meewerken aan de realisatie van een zonnepark op de voormalige vuilstort aan de Vluchtoordweg in Uden. Volgens wethouder Franko van Lankvelt past dat in het streven om Uden in 2035 geheel energieneutraal te laten zijn.