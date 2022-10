Lunchroom Onder Ons in Reek gaat dicht, nog wel besloten feesten en catering

REEK - Horecazaak Onder Ons in Reek gaat dicht. Zondag 30 oktober is de lunchroom voorlopig voor het laatst geopend. Eigenaren Mariska en Søren Bueters weten nog niet of de zaak definitief op slot gaat. De zaak is nog wel open voor besloten feesten en vergaderingen, ook catering blijft mogelijk.

Met het stoppen van Onder Ons halveert het horeca-aanbod in Reek meteen, alleen De Linde is nu nog over. Het voorlopig einde van Onder Ons heeft overigens niets te maken met gestegen energieprijzen of gebrek aan personeel dat veel andere horeca nekt.

,,Het is om persoonlijke redenen", vertelt Mariska Bueters. ,,Mijn vader is dementerend en ik kan dat niet meer combineren met de zaak waar ik vrijwel elke dag ben. Ik kan geen kant op.” Haar man Søren sprong ook regelmatig bij maar die heeft het druk met zijn eigen bedrijf voor interieurbouw.

Drukke fietsroute

De twee begonnen 4,5 jaar geleden met hun horecazaak aan de Noordhoek. Met succes want hoewel Reek maar klein dorp is, komen er veel gasten, aldus Bueters. ,,We liggen aan een drukke fietsroute dus ze komen echt van over de hele wereld bij ons langs", zegt ze. ,,Mensen uit Amerika, Australië, Brussel, je staat er van te kijken waar ze allemaal vandaan komen.”

Zondag 30 oktober is de zaak voorlopig voor het laatst geopend. De tijd daarna willen de twee gebruiken om op hun gemak na te denken over de toekomst. Alle scenario's liggen open, volgens Mariska. ,,Misschien gaan we wel weer open als alles thuis geregeld is of er bijvoorbeeld iemand mee in de zaak wil stappen.”