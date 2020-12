Luuk uit Veghel maakt bijzondere versie van 'Last Christmas’

Haagse hoorzit­ting over herinde­ling Uden en Landerd gaat woensdag niet door

15 december DEN HAAG - De hoorzitting over de herindeling van de gemeenten Uden en Landerd gaat woensdag niet door. Door de strikte lockdown is de planning van de Tweede Kamer behoorlijk op de schop gegaan, waardoor de zitting over de samenvoeging is geschrapt.