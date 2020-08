Maandagmorgen na de vakantie: een héle frisse start

Want echt, zo’n feest is het voor de meeste kinderen van basisschool De Empel in Erp. Blije snoetjes als ze om half vier het schoolplein op rennen, op naar de wachtende ouders. Met jassen of vesten aan, want de start is ook letterlijk fris. Saar, die in de vakantie vier is geworden, had maandagochtend al heel veel zin, en komt onverminderd enthousiast ‘s middags weer naar buiten. ,,Scheelt ook dat ze hier al op de peuterspeelzaal zat, in het lokaal náást de kleuters, dus ze was al wel bekend,” zegt haar moeder Jenny. En ook Tijn was er voor het eerst maandag, en ook hij vond het leuk, al is hij de naam van zijn juf even vergeten. Puck van 10 gaat dit jaar naar groep 7, en dat is nogal een serieuze zaak, met citotoetsen en voorlopige schooladviezen, maar zo’n eerste dag is vooral heel leuk: ,,weer mijn vriendinnen zien.’’