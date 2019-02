Maandelijkse koopzondag in Veghel vervalt, centrum kiest liever voor zes evenementen

Niet meer parkeren voor Bakker Barten in Erp, ook niet voor een snel broodje

11:30 ERP - Na de herinrichting van de N616 in Erp mag er niet meer langs de weg geparkeerd worden. Óók niet VOOR heel even. Bakkerij Barten en andere winkeliers in de Kerkstraat vrezen dat ze hun zaak dan wel kunnen opdoeken.