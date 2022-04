Maarten Everling is de wethouderskandidaat voor de SP in Bernheze

HEESCH - Maarten Everling wordt de nieuwe wethouder voor de SP in Bernheze, mochten CDA, Lokaal en de SP er definitief uitkomen samen. Dat laten de drie in een gezamenlijk persbericht weten.

De coalitie-onderhandelingen zijn nog gaande, maar volgens CDA en Lokaal is de SP op dit moment de meest optimale coalitiepartner. Voor het CDA zal Edwin Daandels wethouder worden, voor Lokaal is dat wederom Rien Wijdeven. De drie partijen gaan komende weken verder in gesprek om tot een coalitie-akkoord te komen.

Statenlid

Maarten Everling, de wethouderskandidaat die de SP nu naar voren schuift, heeft ruime politiek-bestuurlijke ervaring. Everling was raadslid in Uden en is statenlid voor de SP in Noord-Brabant. Hij werkt als strategisch adviseur voor de gemeente Valkenswaard.

Daarvoor was Everling docent Engels en anderhalf jaar fractiemedewerker voor de SP-fractie in de Tweede Kamer. Maarten Everling stopte in februari 2020 als raadslid voor de SP in Uden. Hij bleef wel wel fractievoorzitter van de SP in provinciale staten.

Edwin Daandels, die namens het CDA de coalitieonderhandelingen leidt, geeft verder aan op zo kort mogelijke termijn met een ‘ambitieus en toekomstgericht akkoord op hoofdlijnen’ te komen, ter voorbereiding op een bestuursprogramma.”