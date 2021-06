Maashorst blijft rapport over grazers zuiver vinden

Hoe goed kent Caroline van den Elsen haar nieuwe gemeente Boekel?

1 juni BOEKEL - Ze is deze dinsdagavond officieel geïnstalleerd tot burgemeester van Boekel, Caroline van den Elsen. Morgen, woensdag 2 juni, gaat ze echt aan de slag. Ze werd 8 april voorgedragen. De voorbereidingstijd was dus kort. Is ze wel op de hoogte van wat haar te wachten staat? We testten haar kennis.