Maashorst-festival ontpopt zich als een grote ideeënbus

Bakermans tevreden met eerste opkomst bij festival gemeente Maashorst

15:22 UDEN - Buiten is het 35 graden, binnen in theater Markant is het lekker koel. 's Middags rond twee uur slenteren de eerste bezoekers van het ‘Festival Gemeente Maashorst’ rond. Burgemeester Marnix Bakermans van Landerd is tevreden over die eerste opkomst. Volg het festival ook via het liveblog