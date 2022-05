Maashorst gaat nu écht zorgen voor seniorenhuizen in Volkel

VOLKEL - De even scherpe als curieuze kreet vanuit Volkel is gehoord in politiek Maashorst. Nog dit jaar komt er ‘écht vaart’ in het bouwproject voor senioren midden in het dorp, zo betoogde wethouder Frank van Lankvelt donderdagavond.

Van Lankvelt, wethouder van ruimtelijke ontwikkeling en wonen maar ook van het CDA, was hiertoe uitgedaagd door zijn partijgenoot Marius Wijdeven. De vroegere fractieleider had begin deze week in het Brabants Dagblad geopperd dat Volkel misschien maar beter naar buurgemeente Boekel overgeheveld kon worden. Want dan zou er ongetwijfeld wél werk gemaakt worden van woningbouwplannen waar Volkelaren al lang om roepen.

In de commissievergadering zei Van Lankvelt wel te snappen waar Wijdevens opmerking vandaan komt. Al in 2017 kwam de Volkelse KBO met de suggestie om seniorenhuizen te bouwen op de plaats van het dierenparkje naast het kerkhof. De wethouder: ,,Dat is vijf jaar geleden dus de KBO voelt dat ook als vijf jaar. Maar wij als college hebben er pas in augustus 2020 een positief besluit over genomen.’’

Nu echt schot in

Voor het gemeentebestuur is het project zo bezien pas ruim anderhalf jaar oud. Na nog wat vertraging door corona komt er nu echt schot in, betoogde Van Lankvelt: ,,Als het goed is tekenen we dit najaar een overeenkomst met Area, die het plan nu aan het doorrekenen is.’’

Uit dat doorrekenen moet blijken hoeveel huizen er kunnen komen. In een pril stadium is geschat dat het om 14 tot 17 huizen zou kunnen gaan. Het stempel seniorenwoningen mag daar tegenwoordig niet meer op geplakt worden, waarschuwt Van Lankvelt alvast: ,,Het zal om levensloopbestendige woningen gaan. In elk geval gaan we er voor zorgen dat ze terecht komen bij oudere inwoners van Volkel.’’

Een extra vraagstuk vormt nog wel het dierenparkje. Dit moet verhuizen maar waar naartoe is onduidelijk.