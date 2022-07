Maashorst geeft wel hulp maar geen geld aan slachtoffers bewindvoerder

Het nieuwe gemeente­huis voor Maashorst is bijna klaar: minder balies, verse koffie

UDEN/MAASHORST - Het kost wat maar dan heb je ook wat. Inwoners van de gemeente Maashorst kunnen het zelf ontdekken, want de publieksruimte van het nieuwe gemeentehuis in Uden is klaar. Het ruikt naar een en al nieuwigheid.

