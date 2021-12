Maashorst gooit bouwtempo huizen omhoog: ‘Je kunt het gewoon niet bijhouden, zo groot als de vraag is’

Het 33 pagina’s dikke stuk, getiteld 'Samen bouwen we Maashorst’ ,is nog niet helemaal klaar. Wel staat er in wat de vier coalitiepartijen Jong Maashorst, CDA, Maashorst Vooruit en Voor De Dorpen willen in de startjaren van de nieuwe gemeente. Woensdagochtend is het naar de andere partijen gestuurd. Die kunnen er nu op reageren waarna het definitieve programma op 20 januari in de gemeenteraad vastgesteld moet worden.