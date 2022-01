Maashorst in drie stappen naar één groot natuurgebied

Column Thans Dit was 2021: het was een topjaar/het was een tobjaar (doorhalen wat niet van toepassing is op u)

UDEN/VEGHEL - De braven versus de bozen, mensen met of zonder mondkapje en gevaccineerd tegenover ongevaccineerd. In 2021 waren de tegenstellingen in ons land groter dan ooit. De ene keer zag alles er rooskleurig uit, het volgende moment was er weer een persconferentie met nieuwe rampspoed.

31 december