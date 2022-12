Maashorst kan Oekraïners nog zeker een jaar op dezelfde plekken laten zitten

Poolse familie viert kerst met grappige voortuin

HEESWIJK-DINTHER - Auto’s stoppen ervoor, voetgangers blijven stilstaan. Zo mooi is de grote voortuin van de familie Gorna in de Sint-Servatiusstraat in Heeswijk-Dinther. Maar liefst 75 kleine conifeertjes omzomen als een lange haag het grasveld en vanwege de kerstperiode dragen ze stuk voor stuk een rood-wit kerstmutsje.

22 december