Maashorst komt naar je toe: inwoners mogen meedenken over toekomst kernen

Sprookjes­ach­ti­ge vi­deo-animatie blikvanger in Museum Krona in Uden

UDEN - Kerken lopen leeg, maar de Bijbel is springlevend. Museum Krona in Uden toont 105 proefdrukken die Salvador Dalí maakte als Bijbelillustraties. Ze waren nooit eerder in Nederland te zien. Door ze te koppelen aan de wereld van video-animaties en computergames boort Krona een in de kunstwereld bijna onontgonnen gebied aan. Pakkend voor jong en oud.

5 juni