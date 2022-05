Maashorst krijgt eigen editie van The Passion: ‘Passie voor Pasen’

MAASHORST - De gemeente Maashorst krijgt begin volgend jaar een eigen editie van The Passion. De muzikale voorstelling heeft als titel Passie voor Pasen en wordt in maart vier keer opgevoerd in theater Markant. Een professionele cast wordt daarbij ondersteund door diverse muziek- en dansgezelschappen uit de gemeente Maashorst.

Vergelijkbare lokale uitvoeringen van de populaire tv-show The Passion waren eerder al in onder andere Oss, Berghem en Heeswijk-Dinther te zien. De vorming van de nieuwe gemeente Maashorst is volgens de initiatiefnemers een mooi moment om zoiets ook in Uden te gaan opvoeren. De voorstellingen staan gepland van woensdag 22 tot en met zondag 26 maart volgend jaar, een paar weken voor Pasen. De kaartverkoop is al gestart.

Groot spektakel

Het idee voor de show kwam van Sven Derix, hoofd techniek bij theater Markant die in 2017 betrokken was bij de zeer geslaagde uitvoering van The Passion in Berghem. ,,Het idee werd 1,5 maand geleden geopperd en iedereen was meteen enthousiast”, zegt directeur Jan Wouda van Markant. ,,We denken dat het een mooie manier is om allerlei amateurgezelschappen uit de nieuwe gemeente Maashorst met elkaar te verbinden. We mikken op een groot, terugkerend spektakel.”

Repetities in het najaar

Voor de regie tekent theatermaakster Astrid Radoes uit Oss, verder doen musicalsterren Maurice de Greef en Maaike Widdershoven mee. Ook Viva la Musica is van de partij. De andere muziek- en dansgezelschappen uit Maashorst worden komende tijd benaderd om mee te doen aan het project. Naar verwachting kunnen de audities en repetities in het najaar van start gaan.

Of de show in en misschien ook deels buiten het theater zal zijn, is volgens directeur Wouda nog niet duidelijk. ,,Ik ga niet over de artistieke uitvoering”, zegt hij. Ook is nog niet helder of er naast Nederlandstalige nummers ook Engels gezongen gaat worden. In de tv-versie van The Passion worden alleen maar eigentijdse Nederlandse liedjes uitgevoerd.